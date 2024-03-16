Российские войска ударили по боевикам рядом с Белгородской и Курской областями

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Екатерина Долганова
Екатерина Долганова 14 0

Минобороны сообщило о пресечении попытки проникновения диверсантов

Фото, видео: Коновалов Алексей / ТАСС; Минобороны РФ; 5-tv.ru

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Тема:
Спецоперация

Россия продолжает специальную военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины.

Российские войска нанесли удары по украинской технике и боевикам, сосредоточенным недалеко от границы рядом с Белгородской и Курской областями, предотвратив попытку прорыва диверсантов на территорию РФ. Об этом сообщает Минобороны России.

По информации ведомства, российские подразделения пресекли попытки украинских диверсантов проникнуть на территорию РФ и отразили атаки ВСУ в Сумской области и районе города Грайворон в Белгородской области. Боевики пытались прорваться через границу в районе сел Козинка и Сподарюшино.

«В результате ударов авиации и огня артиллерии потери ВСУ составили до 30-тивоеннослужащих, три танка, две боевые бронированные машины, боевая машина РСЗО «Vampire» чешского производства и боевая машина РСЗО «Град“», — говорится в сообщении Минобороны РФ.

Всего за трое суток, с 12 по 14 марта, ВСУ потеряли полторы тысячи боевиков, из них ликвидировано около 500. Кроме того, уничтожены 18 танков и 23 боевые бронированные машины.

Российские регионы регулярно подвергаются атакам с украинской стороны после начала спецоперации по защите Донбасса. ВСУ применяют не только беспилотники, но и обстреливают приграничные регионы ракетами.

Россия продолжает специальную военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года. Решение о проведении СВО было принято после того, как народ Луганской и Донецкой народных республик обратился к российскому лидеру с просьбой защитить их от неонацистского киевского режима.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Путин прокомментировал последние атаки ВСУ на приграничные регионы России.

Тема:
Спецоперация
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