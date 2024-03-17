На Украине назвали крайне опасное для укрепрайонов ВСУ оружие России

|
Игорь Войтенко
Игорь Войтенко 24 0

Лапин заявил о проблемах ВСУ из-за планирующих авиабомб России

На Украине назвали крайне опасное для укрепрайонов ВСУ оружие России

Фото: © РИА Новости / Евгений Биятов

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате

Тема:
Спецоперация

Националисты оказались загнаны в угол.

Новейшие российские планирующие авиабомбы представляют огромную опасность для укрепрайонов ВСУ. Такое заявление сделал киевский политик Игорь Лапин в интервью YouTube-каналу «Прямой».

«Россияне освоили производство планирующих авиабомб. Я уже говорил неоднократно, что они не будут стоять на месте и их военно-промышленный комплекс очень мощный, нам надо с этим считаться», — сказал Лапин.

Политик подчеркнул, что новое оружие ВС РФ сможет методично уничтожать укрепрайоны ВСУ. Также оно превосходит предшественников по тактико-техническим характеристикам.

Россия проводит специальную военную операцию, о начале которой президент России Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. Решение связано с тем, что ДНР и ЛНР обратились к стране с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии Украины.

Одни из основных целей СВО — демилитаризация и денацификация Украины. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили России войну.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Украина исчерпает боеприпасы для ПВО через две недели.

Тема:
Спецоперация
17 мар
Боец с противодронным ружьем сорвал атаку ВСУ в зоне спецоперации
16 мар
Конец близок: Украина исчерпает боеприпасы для ПВО через две недели
16 мар
В Кремле сообщили о ликвидации 550 диверсантов при атаках ДРГ на границе
16 мар
Депутаты правящей коалиции Германии поддержали передачу Украине ракет Taurus
16 мар
Российские войска ударили по нацформированиям «Лють» и «Цунами» в Одессе
16 мар
Российские войска ударили по боевикам рядом с Белгородской и Курской областями
16 мар
Власти Украины начали эвакуацию жителей Сумской области
16 мар
Сокрушающие удары «Солнцепеками». Лучшее видео из зоны СВО за день
16 мар
ВС РФ ударом ОДАБ-1500 уничтожили до 300 боевиков «Кракена»*
16 мар
МО РФ: в небе над Белгородской и Курской областями уничтожены восемь дронов
+1° Атмосферное давление 764 мм рт. ст.
Относительная влажность 69%
91.87
0.23 99.97
-0.29
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 16 марта, для всех знаков зодиака

Последние новости

1:43
Все жители Авдеевки получили возможность проголосовать на выборах президента
1:27
Боец с противодронным ружьем сорвал атаку ВСУ в зоне спецоперации
1:13
Брэдли Купера и Джиджи Хадид «застукали» целующимися в ресторане
0:59
Замужнюю племянницу князя Монако заметили с другим мужчиной
0:46
«Не могу в это поверить»: дом Кары Делевинь в Лос-Анджелесе стоимостью семь миллионов долларов сгорел дотла
0:31
На Украине назвали крайне опасное для укрепрайонов ВСУ оружие России

Сейчас читают

Ветерана СВО попытались заставить залить зеленкой урну с бюллетенями
Продолжится жесткая политика? Как изменится курс рубля после выборов
«Совсем из ума выжили»: Маковецкий в резкой форме ответил на слухи о краже денег
Ждать совсем недолго: каким будет новый «Домовенок Кузя» и какие тайны он хранит

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака
5 знаков зодиака обретут любовь весной 2024 — гороскоп
Гадание на Таро на 2024 год для каждого знака зодиака: видео
Как сложилась судьба актеров из советских фильмов — сказок