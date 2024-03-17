На Украине назвали крайне опасное для укрепрайонов ВСУ оружие России
Лапин заявил о проблемах ВСУ из-за планирующих авиабомб России
Фото: © РИА Новости / Евгений Биятов
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Националисты оказались загнаны в угол.
Новейшие российские планирующие авиабомбы представляют огромную опасность для укрепрайонов ВСУ. Такое заявление сделал киевский политик Игорь Лапин в интервью YouTube-каналу «Прямой».
«Россияне освоили производство планирующих авиабомб. Я уже говорил неоднократно, что они не будут стоять на месте и их военно-промышленный комплекс очень мощный, нам надо с этим считаться», — сказал Лапин.
Политик подчеркнул, что новое оружие ВС РФ сможет методично уничтожать укрепрайоны ВСУ. Также оно превосходит предшественников по тактико-техническим характеристикам.
Россия проводит специальную военную операцию, о начале которой президент России Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. Решение связано с тем, что ДНР и ЛНР обратились к стране с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии Украины.
Одни из основных целей СВО — демилитаризация и денацификация Украины. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили России войну.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Украина исчерпает боеприпасы для ПВО через две недели.
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