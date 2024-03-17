«Гиацинты» и «Акации» работают в унисон. Эксклюзивные кадры из зоны СВО
Появились кадры работы штурмовых групп ВС России в зоне СВО
Фото, видео: www.globallookpress.com / MOD Russia; 5-tv.ru
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На пути в Угледар — сплошные минные поля и противопехотные заграждения.
Журналисты пишут, что пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского не ответил на запрос о комментариях.
Что, пресс-секретарь Зеленского не ответил на запрос Washington Post? Самого авторитетного политического издания США? Нюхательный табак в голову ударил?
Понятно, что сам пресс-секретарь так бы не поступил. Это Зеленский не ответил на запрос Washington Post.
Так проходит мирская слава: сначала ты на обложке как «Человек года», потом ты — «мечтатель года», потом тебе нечего сказать.
Вместо него говорят наши орудия, те самые, что сулят мрачные сценарии для ВСУ. Репортаж с передовой военкора «Известий» Кирилла Олькова.
Восточный фланг угледарского направления. Стратегически важный рубеж и новый плацдарм для штурма осажденного гарнизона.
На этих кадрах работа наших штурмовых групп. Внезапная атака на скрытые вражеские опорники.
Бойцы «снимают» снайперов противника с крыш, уходят в укрытие. Сейчас двигаться вперед — неоправданный риск, нужно дождаться саперов.
На пути в Угледар — сплошные минные поля и противопехотные заграждения. Задача — проложить нашей пехоте и бронетехнике безопасный маршрут через минные заграждения врага.
Подрыв на месте, осколки летят в сторону. Штурмовики могут идти вперед, подтягивая за собой тяжелую технику.
Танкисты 5-й армии группировки «Восток» как раз готовятся атаковать второй волной. Вот так четко и громко работают наши танкисты.
Пушечными ударами поддерживая пехоту на южнодонецком фронте. Сейчас, когда наши наземные группы перешли в наступление, работы у танкистов резко прибавилось.
В день бывает по три, а то и четыре выезда. Штурмовики преследуют врага по пятам и передают его координаты нашей артиллерии.
Ракеты реактивного «Урагана» тут же взмывают в небо. РСЗО при нас выпускает целый пакет — значит, целей несколько.
Но и этого недостаточно — на противника обрушивается шквал огня самоходной артиллерии. Гаубицы работают на пределе возможностей.
Дальнобойные «Гиацинты» помогают нашей пехоте сражаться в ближнем бою. Гаубичная батарея контролирует фланги.
Из соседней лесополосы в унисон с «Гиацинтом» работает «Акация». Очередной высокоточный снаряд летит в сторону укрепленных позиций ВСУ.
Штурмовые группы при поддержке артиллерии и танков взяли несколько ключевых опорников. Основные силы врага под угрозой оперативного окружения.
Впрочем, как и весь угледарский гарнизон и его терриконы, с которых ВСУ продолжают корректировать артиллерию, целясь по мирным городам Донбасса.
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