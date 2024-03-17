Андрей Ургант проголосовал на выборах президента РФ

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала Эксклюзив 22 0

Актер заявил, что считает обязательным для себя проявить гражданскую позицию.

Фото, видео: Шамуков Руслан / ТАСС; 5-tv.ru

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Тема:
Выборы президента России 2024

Актер театра и кино Андрей Ургант проголосовал на выборах президента России. В комментарии 5-tv.ru он отметил, что с уважением относится к себе и тем более к своей Родине, поэтому считает обязательным проявить гражданскую позицию.

«Я гражданин этой страны, я обязан жить одним дыханием с этой страной и принимать участие во всех мероприятиях вне зависимости ни от моей позиции, ни от чего. Потому что иначе получается, что я пустое место. Ну как же так?!» — сказал он.

В выборах президента принимают участие и другие российские деятели культуры. Так, певец Олег Газманов проголосовал на одном из избирательных участков, отметив, что россияне идут на выборы, чтобы показать всему миру сплоченность и единство. Газманов подчеркнул, что страна меняется на глазах, особенно молодежь. Молодые люди воспринимают патриотические песни и занимаются тем, что усиливает нашу страну.

Появилась на избирательном участке и бывшая прима балета Большого театра Анастасия Волочкова. Она отказалась заходить в кабинку, заявив, что выбор для нее очевиден. В знак своей благосклонности напротив выбранного кандидата она поставила сердечко.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что кандидаты в президенты Николай Харитонов и Владислав Даванков проголосовали на выборах.

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