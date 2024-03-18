«Обеспечивают важнейшую задачу»: Путин обратился к российским бойцам
Путин поблагодарил российских военных за защиту России
Фото, видео: Ягодкин Дмитрий / ТАСС; 5-tv.ru
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Наши военнослужащие, не жалея себя, выполняют боевые задачи на так называемых «новых», но, на самом деле, исторических территориях страны, заметил президент.
Действующий глава государства и кандидат в президенты России Владимир Путин поблагодарил российских военнослужащих за защиту страны. К нашим бойцам он обратился во время выступления в своем выборном штабе в Гостином дворе.
«Сегодня, в тех условиях, в которых мы живем, особые слова благодарности нашим воинам», — отметил он.
Президент добавил, что солдаты в зоне спецоперации осуществляют свою работу на линии соприкосновения с противником, чем помогают стране существовать и развиваться. Они не жалеют себя, но защищают жителей «новых», как их принято называть, регионов России.
«На самом деле исторических территориях российских. Да и вообще, всей страны, в целом», — заключил Владимир Путин.
Он также поблагодарил организаторов и участников президентских выборов, заметив, что источником власти в России является ее народ. Именно поэтому голосование не является просто формальной вещью.
Ранее 5-tv.ru писал, что Путин рассказал о ходе спецоперации.
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