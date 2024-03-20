Румынские наемники признались в атаках на приграничные районы России

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Екатерина Долганова
Екатерина Долганова 57 0

Некоторые области РФ регулярно подвергаются атакам с украинской стороны после начала спецоперации по защите Донбасса.

Румынские наемники признались в атаках на приграничные районы России

Фото: Reuters / KAI PFAFFENBACH

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Тема:
Спецоперация

Наемники из Румынии признались в участии в атаках на российские приграничные территории. Об этом представители группы Romanian Battlegroup Getica заявили на своей странице в социальных сетях.

Румынские наемники утверждают, что атаковали населенные пункты РФ вместе с боевиками «Русского добровольческого корпуса»*.

«Мы совершили рейды на их приграничные деревни», — говорится в заявлении группы.

О том, что наемники Romanian Battlegroup Getica вооют на стороне ВСУ, стало известно зимой этого года. В основном, это граждане Румынии и Молдавии. За свои «услуги» они получают до трех тысяч евро в месяц, главный финансист боевиков — украинское государство.

Группа ведет страницу в социальных сетях, где занимается вербовкой своих сограждан для борьбы с Россией.

Российские регионы регулярно подвергаются атакам с украинской стороны после начала спецоперации по защите Донбасса. ВСУ применяют не только беспилотники, но и обстреливают приграничные регионы ракетами. Диверсанты киевского режима предприняли уже несколько попыток перейти государственную границу РФ. Так, в приграничных районах с 12 по 14 марта ВСУ потеряли полторы тысячи боевиков, из них ликвидировано около 500.

Россия продолжает специальную военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года. Решение о проведении СВО было принято после того, как народ Луганской и Донецкой народных республик обратился к российскому лидеру с просьбой защитить их от неонацистского киевского режима.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Минобороны опубликовало кадры уничтожения украинских диверсантов у границ России.

* «Русский добровольческий корпус» (РДК) — террористическая организация, запрещена в РФ.

Тема:
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