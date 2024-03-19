Для нанесения ударов применялись боеприпасы различных видов.

Российские войска нанесли удары планирующими бомбами по местам дислокации украинских диверсантов у границ Курской и Белгородской областей. Об этом сообщает Минобороны России.

По данным военного ведомства, диверсионно-разведывательные группы (ДРГ) неонацистов киевского режима заметили в приграничном к российским регионам районе — в населенном пункте Рыжевка Сумской области и лесном массиве недалеко от Белгородской области.

«Высокоточным упреждающим ударом подразделениями группировки скопления живой силы и техники противника были своевременно уничтожены», — говорится в сообщении Минобороны РФ.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Эдуард Корниенко; Минобороны РФ; 5-tv.ru

По противнику в районе Курской области удары наносились авиабомбами с универсальным модулем планирования и коррекции.

Россия продолжает специальную военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года. Решение о проведении СВО было принято после того, как народ Луганской и Донецкой народных республик обратился к российскому лидеру с просьбой защитить их от неонацистского киевского режима.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что российские бойцы разбили группировку ВСУ на границе с РФ.