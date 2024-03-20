Откуда не ждали: Госдеп США заблокировал заявление G7 с осуждением выборов в России

Госдеп США заблокировал заявление G7 с осуждением выборов в России
Фото: ИЗВЕСТИЯ / Сергей Лантюхов
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Почему американские власти решили в этот раз отказаться от жесткой риторики в адрес РФ?
Госсекретарь США Энтони Блинкен заблокировал текст заявления стран G7, в котором осуждались прошедшие президентские выборы в России. Об этом сообщает La Repubblica со ссылкой на собственные источники в администрации США.
Заявление подготовила председательствующая в Группе семи Италия. Стоит отметить, что советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан одобрил формулировки, изложенные в документе. Однако Блинкен отмел их, назвав неуместными.
Авторы материала указывают, что причиной блокировки стали опасения, что таким образом у Москвы может появиться повод вмешаться в американские выборы, которые пройдут осенью 2024 года.
Президентские выборы в России проходили с 15 по 17 марта 2024 года. За Путина проголосовали более 87% избирателей. Николай Харитонов получил 4,31%, Владислав Даванков — 3,85%, а Леонид Слуцкий — 3,2%.
Впервые в истории в выборах президента России приняли участие новые регионы — ЛНР, ДНР, Херсонская и Запорожская области. Несмотря на угрозы со стороны киевского режима, местные жители также проявили мужество, показали хорошую явку и выразили свою гражданскую позицию.
Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что ВЦИОМ узнал отношение россиян к прошедшим выборам.
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