Языки пламени: крыша Крокус Сити обрушилась из-за возгорания

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Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова Эксклюзив 5 472 0

Появились кадры обрушения крыши Крокус Сити после теракта и пожара

Фото, видео: 5-tv.ru

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Тема:
Стрельба в Крокус Сити Холл

К тушению привлекли вертолет МЧС.

Крыша Крокус Сити Холла обрушилась после охватившего ее огня. Кадры, на которых можно заметить яркие языки пламени, появились в распоряжении 5-tv.ru.

На видео — огонь вырывается с верхних частей здания, летят части кровли и фасада.

Пожар произошел в здании Крокус Сити Холла в Москве после того, как неизвестные открыли огонь в зале, куда собрались люди на концерт рок-группы «Пикник». По последним данным, в результате теракта погибли 40 человек и ранения получили более 100. На месте продолжают работу правоохранители, медики и спасатели.

Как сообщается, распространение огня в Крокус Сити Холле остановлено. Однако сама крыша продолжает гореть. Для тушения привлекли вертолет МЧС.

Ранее 5-tv.ru сообщал, со слов представителя Кремля Дмитрия Пескова, президенту России Владимиру Путину доложили о теракте в Крокусе в первые минуты после произошедшего.

Тема:
Стрельба в Крокус Сити Холл
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