Языки пламени: крыша Крокус Сити обрушилась из-за возгорания

К тушению привлекли вертолет МЧС.

Крыша Крокус Сити Холла обрушилась после охватившего ее огня. Кадры, на которых можно заметить яркие языки пламени, появились в распоряжении 5-tv.ru.

На видео — огонь вырывается с верхних частей здания, летят части кровли и фасада.

Пожар произошел в здании Крокус Сити Холла в Москве после того, как неизвестные открыли огонь в зале, куда собрались люди на концерт рок-группы «Пикник». По последним данным, в результате теракта погибли 40 человек и ранения получили более 100. На месте продолжают работу правоохранители, медики и спасатели.

Как сообщается, распространение огня в Крокус Сити Холле остановлено. Однако сама крыша продолжает гореть. Для тушения привлекли вертолет МЧС.

Ранее 5-tv.ru сообщал, со слов представителя Кремля Дмитрия Пескова, президенту России Владимиру Путину доложили о теракте в Крокусе в первые минуты после произошедшего.