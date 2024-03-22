Языки пламени: крыша Крокус Сити обрушилась из-за возгорания
Появились кадры обрушения крыши Крокус Сити после теракта и пожара
Фото, видео: 5-tv.ru
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К тушению привлекли вертолет МЧС.
Крыша Крокус Сити Холла обрушилась после охватившего ее огня. Кадры, на которых можно заметить яркие языки пламени, появились в распоряжении 5-tv.ru.
На видео — огонь вырывается с верхних частей здания, летят части кровли и фасада.
Пожар произошел в здании Крокус Сити Холла в Москве после того, как неизвестные открыли огонь в зале, куда собрались люди на концерт рок-группы «Пикник». По последним данным, в результате теракта погибли 40 человек и ранения получили более 100. На месте продолжают работу правоохранители, медики и спасатели.
Как сообщается, распространение огня в Крокус Сити Холле остановлено. Однако сама крыша продолжает гореть. Для тушения привлекли вертолет МЧС.
Ранее 5-tv.ru сообщал, со слов представителя Кремля Дмитрия Пескова, президенту России Владимиру Путину доложили о теракте в Крокусе в первые минуты после произошедшего.
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