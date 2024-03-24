В США указали на понимание главами стран ЕС грядущего поражения Украины
Бывший сотрудник Пентагона Брайен: в ЕС осознают грядущее поражение Киева
Фото: www.globallookpress.com / Karl-Josef Hildenbrand
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Даже армии стран НАТО не способны помочь Украине.
Главы стран Европейского союза (ЕС) понимают, что ждет Украину в будущем. А именно, страна потерпит поражение в противостоянии с Россией. Об этом рассказал бывший помощник заместителя министра обороны США Стивен Брайен на страницах Weapons and Strategy.
«Все они уже понимают, что русские выигрывают на Украине, а сама страна постепенно терпит крах», — заявил бывший сотрудник Пентагона.
Именно по этой причине лидер Франции Эммануэль Макрон рассматривает возможность отправки западных войск на Украину. Брайен считает, что и это не поможет Украине. Ведь армии стран НАТО не в силах противостоять Вооруженным силам России в виду своей малочисленности и неопытности в ведении боевых действий.
«Сухопутные армии Европы малочисленны и неопытны в боевых действиях. Воевать в Афганистане, Ираке или в Сахеле — это не то же самое, что сражаться с современной Российской армией», — отмечает Стивен Брайен.
Ранее 5-tv.ru сообщил, что ВКС РФ нанесли удар по ключевым объектам критической инфраструктуры ВСУ.
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