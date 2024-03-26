«Злость и непонимание»: Валя Карнавал расплакалась у мемориала возле «Крокуса»

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Рита Цветкова
Рита Цветкова Эксклюзив 52 0

Валя Карнавал почтила память жертв теракта у мемориала в «Крокусе»

Фото, видео: 5-tv.ru

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Тема:
Стрельба в Крокус Сити Холл

Страшная трагедия унесла жизни 139 человек.

Блогер и певица Валя Карнавал (Валентина Карнаухова) посетила стихийный мемориал у сгоревшего здания «Крокус Сити Холла» в подмосковном Красногорске.

Знаменитость не сдержала слез, когда увидела горы цветов, возложенных людьми в память о жертвах теракта. Она с трудом нашла слова, чтобы выразить соболезнования семьям погибших.

«Словами не описать все то, что каждый гражданин нашей страны сейчас чувствует. Это и боль, и сожаление, и злость, и ненависть, и просто непонимание лучившегося. Хочется пожелать скорейшего выздоровления всем, кто пострадал, и сил, много-много сил тем, кто потерял своих близких», — сказала блогер.

Как рассказала Карнавал, по счастливой случайности никто из ее знакомых и друзей не оказался в «Крокусе» в день трагедии. Она также вспомнила о собственных выступлениях в этом зале.

Одни из первых шоу с участием звезды прошли в стенах, от которых теперь остались обугленные руины. Продолжать интервью блогер дальше не смогла.

Стрельба в концертном зале «Крокус Сити Холл» началась вечером 22 марта. Через несколько минут на сцену должны были выйти музыканты группы «Пикник».

Злоумышленники в камуфляже и с автоматами в руках ворвались в здание и начали расстреливать посетителей одного за другим. Позже они подожгли концертный зал.

Мощный пожар распространился на площади в 13 тысяч квадратных метров. Его удалось потушить только на следующий день.

Возбуждено уголовное дело по статье УК «Террористический акт». По последним данным, погибли 139 человек, пострадали 182.

После атаки террористы устремились к границе с Украиной. Задержаны 11 человек, часть из них уже отправлена в СИЗО.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что участники группы «Пикник» и оркестра «Таврический» проведут вечер памяти жертв теракта в Петербурге.

Тема:
Стрельба в Крокус Сити Холл
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