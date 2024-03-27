«Действительно верю»: боевик ВСУ предположил скорую заморозку конфликта на Украине

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Екатерина Долганова
Екатерина Долганова 15 0

В ВСУ ожидают заморозку конфликта на Украине к 2025 году

«Действительно верю»: боевик ВСУ предположил скорую заморозку конфликта на Украине

Фото: Reuters / Viacheslav Ratynskyi

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Тема:
Спецоперация

Киевский режим тем временем продолжает терпеть неудачи на поле боя, неся огромные потери в живой силе и технике.

Боевые действия на Украине могут быть заморожены уже в этом году. С таким предположением выступил боевик ВСУ с позывным «Дед».

«Я действительно верю, что основные все события на поле боя будут решаться до конца этого года. Я думаю, что максимум в первой половине 2025 года будет», — передает слова боевика украинское издание «Страна.ua».

При этом он считает, что речь пойдет не о перемирии, а как раз-таки о заморозке конфликта и активных боевых действий, которые позже так или иначе вновь перейдут в активную фазу.

Россия продолжает специальную военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года. Решение о проведении СВО было принято после того, как народ Луганской и Донецкой народных республик обратился к российскому лидеру с просьбой защитить их от неонацистского киевского режима.

Ранее 5-tv.ru рассказала о том, что Запад предрек Украине потерю еще большего числа территорий.

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