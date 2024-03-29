Лавров назвал Европу одной из главных пострадавших сторон в украинском кризисе

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Геннадий Плиткин
Геннадий Плиткин 33 0

США, убежден дипломат, в этой ситуации отходят на второй план.

Фото, видео: www.globallookpress.com / Eduardo Parra; 5-tv.ru

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Тема:
Спецоперация

Европа является одной из наиболее пострадавших сторон, замешанных в конфликте на Украине. Об этом в интервью «Известиям» заявил глава МИД России Сергей Лавров.

«Если посмотреть экономическую статистику ЕС и США за прошлый год, сразу видно, кто за чей счет живет и кто наживается на политике, которую Европе навязали из Вашингтона. И сейчас США отходят вообще на второй план, выпуская на передний край Европейский союз», — указал дипломат.

Министр связал поддержку странами ЕС нарратива о якобы «захватнических планах» России со стремлением заставить население свыкнуться с мыслью, что еврочиновники продолжат накачивать ВСУ оружием.

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили России войну.

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Спецоперация
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