По всей линии фронта: ВСУ предупредили о новом наступлении российских войск

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Economist: Россия готовит новое масштабное наступление в зоне СВО

Фото, видео: © РИА Новости / Константин Михальчевский; 5-tv.ru

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Тема:
Спецоперация

Ожидается, что к лету армия России активизирует наступательные операции с новой силой.

Россия готовит новое масштабное наступление по всей линии фронта. Об этом пишет Economist.

Связывается оно с сезонным фактором. В ближайшее время интенсивность боев будет меньше из-за весенней распутицы, но сразу после наши военные перейдут в новую атаку. И в отличие от прошлого года у киевского режима останется гораздо меньше ресурсов, чтобы ей противостоять.

На некоторых участках российская армия уже превосходит ВСУ по количеству боеприпасов в пять раз. А чтобы хоть как-то сдерживать натиск, Украине придется мобилизовать еще больше людей, констатирует британское издание.

Россия продолжает проведение специальной военной операции по защите Донбасса, главными целями которой являются демилитаризация и денацификация Украины. О ее начале президент Владимир Путин сообщил 24 февраля 2022 года, после того как власти ДНР и ЛНР обратились к Москве за помощью в противостоянии агрессии киевского режима.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что западное издание The Times пишет о падении Киева.

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