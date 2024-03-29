В России упростили процедуру получения статуса ветерана боевых действий

Правительство России упростило порядок получения статуса ветерана боевых действий и выдачи соответствующих удостоверений единого образца. Об этом говорится в документе, размещенном на сайте кабинета министров.

Раньше для оформления статуса необходимо было предъявить копию военного контракта. Сейчас в этом нет необходимости.

«Теперь получить статус ветерана можно без копии (военного контракта — прим. ред.), на основании документов, подтверждающих ранения, травмы или контузии, а также документов о награждении государственной или ведомственной наградой», — говорится в постановлении.

Согласно постановлению, нововведения прежде всего коснутся участников российской спецоперации, которые могли потерять контакты с организациями, содействующими выполнению задач, возложенных на Вооруженные Силы РФ в рамках СВО. Правила распространяются на территории новых регионов — ЛНР, ДНР, Запорожскую и Херсонскую области.

Речь идет, в том числе, о добровольцах, вступивших в ряды ополчения в ЛДНР с 11 мая 2014 года, а также о военнослужащих, кто подписал контракт с ВС РФ — с 30 сентября 2022-го.

Россия продолжает специальную военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года. Решение было принято после того, как народ Луганской и Донецкой народных республик обратился к российскому лидеру с просьбой защитить их от неонацистского киевского режима.

Ранее 5-tv.ru рассказала о том, что число военнослужащих, желающих вступить в программу «Время героев», побило все рекорды.