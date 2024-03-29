Разговоры о грядущей «большой войне» ведет премьер Польши Дональд Туск.

Европа переживает довоенную эпоху, а риски начала нового масштабного конфликта высоки впервые с 1945 года. С таким заявлением выступил премьер-министр Польши Дональд Туск.

«Самое тревожное сейчас то, что возможен буквально любой сценарий. Такой ситуации мы не переживали с 1945 года. Я знаю, это звучит удручающе, особенно для людей молодого поколения, но нам надо морально привыкнуть к новой эпохе. Мы живем в довоенную эпоху. Я не преувеличиваю», — приводит слова политика издание EL PAÍS.

Туск также заявил, что Польша отказалась от мысли, что Украина проиграет в конфликте, хотя отметил, что положение ВСУ на фронте сейчас намного сложнее, чем в прошлом году. Однако, по его мнению, это означает лишь то, что у Европы появляется все больше обязанностей для защиты киевского режима.

«Нам приходится тратить все, что можем, на закупку техники и боеприпасов для Украины, потому что мы живем в самый критический момент после окончания Второй мировой войны. Ближайшие два года решат все», — сказал Туск.

Россия продолжает специальную военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года. Решение было принято после того, как народ Луганской и Донецкой народных республик обратился к российскому лидеру с просьбой защитить их от неонацистского киевского режима.

Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся исключительно по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.

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