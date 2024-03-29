Он заявил, что люди в его стране не хотят идти воевать, но тем, кто отказывается, угрожают тюрьмой.

Украина не считает нужным платить зарплату боевикам, так как знает, что отправляет их на верную смерть. Об этом заявил военнопленный ВСУ Андрей Панчишин.

«Мне дали зарплату только за то время, когда я проходил обучение, за месяц — это 20 с лишним тысяч было. А те, что я там был на позициях, я еще не знаю, мне не приходило и вряд ли придет. Зарплату, скорее всего, и не планировали давать, потому что зачем трупам деньги», — сказал он.

Националист пробыл на позициях всего пять-шесть дней, прежде чем попал в плен. До этого его поймали на улице, заставили подписать контракт с украинской армией и отправили воевать.

То, что мужчина болел гепатитом C, военкомов не остановило. После месячной подготовки в Житомире Панчишина и его сослуживцев из 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады привезли на позиции в зоне боевых действий в районе Клещеевки под Артемовском.

«Когда мы шли на задание, нам сказали, что там хорошо, там спокойно, но оказалось, что там все наоборот. После того как нас окружили, нам забросили гранату в подвал и предложили сдаться. После этого мы сразу согласились, что мы сдаемся. После этого мы вышли из подвала с поднятыми руками без оружия и сдались», — отметил Панчишин.

Украинцы, говорит боевик, очень устали от конфликта, у многих тяжелое психологическое состояние. Люди не хотят идти воевать, но тем, кто отказывается, угрожают тюрьмой.

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