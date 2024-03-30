«Гиацинты» громят ВСУ в приграничных с Белгородской областью районах Украины

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Геннадий Плиткин
Геннадий Плиткин 56 0

Противник быстро замолкает, доказывая, что огневое превосходство явно за российскими бойцами.

Фото, видео: © РИА Новости / Виктор Антонюк; Минобороны РФ; 5-tv.ru

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Тема:
Спецоперация

Боевые расчеты 152-миллиметровых буксируемых пушек «Гиацинт-Б» группировки войск «Запад» наносят удары по живой силе и технике ВСУ в приграничном с Белгородской областью районе на территории Украины. Об этом сообщили в Минобороны России.

Огонь корректируется с помощью комплексов БПЛА. Это позволяет получать данные о результатах огневого поражения целей в режиме реального времени.

На этот раз «Гиацинты» поразили минометные расчеты врага в лесополосе. Противник быстро замолкает, доказывая, что огневое превосходство явно за российскими бойцами.

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили России войну.

Ранее 5-tv.ru писал, что Михаил Подоляк признал тяжелейшее положение ВСУ.

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