Битва за Часов Яр: что происходит на артемовском направлении

Наши войска уже вплотную подошли к городу, взятие которого позволит приблизить скорейшее освобождение Донбасса.

Российские войска методично наступают вперед, наиболее заметные продвижения к югу и северу от Донецка и в районе Артемовска, где после освобождения села Красное наши штурмовые подразделения вышли к окраинам Часова Яра, крупного оборонительного узла ВСУ, захват которого позволяет сформировать два полукотла. Один в районе Северска и в районе Троицка. За продвижением наших войск на этом направлении следит корреспондент «Известий» Александр Федорчак.

Прифронтовой Соледар. Город уже полтора года как освобожден от украинских боевиков. Но здесь по-прежнему очень опасно. И днем, и ночью.

Так наши солдаты сбивают вражеские дроны, которые и сами атакуют и артиллерию ВСУ корректируют. Целых домов в городе практически не осталось. Но самое парадоксальное, что здесь по-прежнему живут люди.

Этому пенсионеру оказывают экстренную медицинскую помощь. Мужчина получил осколочное ранение после очередного артобстрела ВСУ. Супруга Надежда всегда рядом.

«У меня ж там мама и братья, тебя и родные живут на той стороне. А так куда бежать? Некуда бежать. Честное слово. Сильно бомбят. По-разному бывает. Честное слово. Бывает, что жутко», — сообщает жительница Соледара Надежда.

От бомбежек часто приходится спасаться у медиков. Главный здесь — «Хаус». В прошлом фельдшер скорой помощи, который на фронт пришел добровольно. Начинал со взвода эвакуации, где во время работы, говорит, бывало всякое.

«Идет обстрел и мы еще бежим по минному полю. Если первый не заметит мину, то мы вшестером плюс раненый, можем тут же и остаться», — говорит командир медицинской роты с позывным «Хаус».

Чтобы мирные не страдали — войска пытаются отодвинуть фронт. Сейчас идет активное наступление на Часов Яр. Ивановское недавно взяли. На очереди — Богдановка.

«В эти минуты как раз идет наступление наших войск на Богдановку. Его активно поддерживают артиллеристы. Гаубицы Д-30 не замолкают», — информирует корреспондент Александр Федорчак.

Добровольческая разведовательно-штурмовая бригада имени Александра Невского. Командир Алексей Верещагин сам родом из Киева. Он своими глазами видел как начинался Майдан.

«Когда на Майдане начали появляться десятиметровые портреты Бандеры, практически сразу пошла националистическая радикализация Майдана. Естественно я понял, что оно просто так само по себе не пройдет и не выветрится», — заметил командир добровольческой разведывательно-штурмовой бригады имени Князя Александра Невского Алексей Верещагин.

С того момента Алексей, в числе прочих, начал отстаивать все русское.

«С тех пор я в Донбассе освобождаю родную землю», — добавил он.

В каждом подразделении много икон. Есть места, где можно обратиться к Богу. А помогает бойцам в этом иеромонах Константин, который тоже пришел сюда добровольно.

«Вот эту благодать божью, которую Бог посылает, ни в коем случае не сам священник, ребята, конечно, чувствуют», — говорит иеромонах Константин.

Каждый из бойцов верит в главное — в скорейшую победу. Ведь наступление на Часов Яр идет стремительно. Наши войска уже вплотную подошли к городу, взятие которого позволит приблизить скорейшее освобождение Донбасса.