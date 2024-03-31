Американский предприниматель Илон Маск не исключает того, что Украина может потерять еще больше территорий. По мнению бизнесмена, киевский режим рискует лишиться доступа к Черному морю.

На своей странице в социальной сети Х (бывшее название Twitter) Маск указал, что если конфликт будет продолжаться еще долгое время, то Одесса перейдет под контроль российских сил.

«Если конфликт продлится достаточно долго, падет и Одесса. На мой взгляд, вопрос о том, потеряет ли Украина весь доступ к Черному морю или нет, остается открытым. Я рекомендую урегулировать это путем переговоров, прежде чем это произойдет», — подытожил он.

По мнению предпринимателя, Россия продолжит наступление, «пока не упрется в Днепр».

Сальдо назвал четыре области Украины «абсолютной Россией»

Россия продолжает специальную военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года. Решение было принято после того, как народ Луганской и Донецкой народных республик обратился к российскому лидеру с просьбой защитить их от неонацистского киевского режима.

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