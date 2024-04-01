Только вперед: российские штурмовики подошли к окраине Часов Яра

Взятие города позволит создать плацдарм для дальнейшего наступления.

Продвигаются наши штурмовики и в районе города Часов Яра. Российские подразделения уже подошли к окраинам города, взятие которого позволит развить дальнейшее наступление на Славянск и Краматорск. Наш корреспондент Александр Федорчак увидел работу бойцов.

Звуки стрельбы в прифронтовом Соледаре слышны практически каждый день. Город уже полтора года как освобожден, фронт находится дальше. Но здесь по-прежнему очень опасно.

Такого количества FPV-дронов и дронов-разведчиков нет, наверное, нигде. Поэтому бойцы с журналистами на свой страх и риск ходят по такой погоде.

И самое парадоксальное, что в полуразрушенном Соледаре есть мирные жители. Один из них получил осколочное ранение в ногу. Экстренную помощь ему оказывают военные медики. Рядом — супруга Надежда, которая просит не показывать ее лицо.

Чтобы в город наконец вернулась спокойная жизнь российские военные сейчас развивают свое наступление на Часов Яр. После взятия Ивановского начались бои за Богдановку. Штурмовиков, которые на передовой, поддерживают расчеты гаубиц Д-30.

Стрельбу бойцы закончили — нужно быстро в укрытие, пока дроны не начали искать орудие. Уже в безопасном месте знакомимся с командиром.

Для «Григорича» это уже вторая война. Больше 30 лет назад выполнял задачи в Афганистане. Там кстати тоже имел дело с Д-30. Но когда приехал сюда, говорит, понял что о боевых действиях совсем ничего не знает.

На этом участке фронта воюет разведывательно-штурмовая бригада имени Александра Невского сформировалась через год после начала СВО. В подразделении много ветеранов различных военных конфликтов. Командир Алексей Верещагин, сам родом из Киева. Хочет как можно скорее вернуться в родной, русский город.

Российские штурмовики практически выбили врага из Богдановки и подошли к окраинам Часового Яра. Взятие этого населенного пункта откроет плацдарм для нового наступления на Славянск и Краматорск и скорейшего освобождения ДНР.