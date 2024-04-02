Патрушев: инструкторы НАТО готовят наемников для операций против РФ
Североатлантический альянс готов пользоваться услугами террористов ради корыстных целей.
Фото: www.globallookpress.com / Soeren Stache
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Инструкторы НАТО готовят диверсантов для участия в операциях против России. Об этом заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев изданию aif.ru.
Он отметил, что альянс готовит диверсантов на территории ряда стран. В качестве живой силы используются наемники.
Патрушев подчеркнул, что НАТО не стесняется прибегать к услугам террористических организаций в своих целях. Секретарь Совбеза РФ подчеркнул, что страны альянса привлечены к подрывам и дезорганизации систем госуправления государств, которые не согласны с политикой англосаксов.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, отправят ли европейских военных «сражаться в окопах» на Украине против российских бойцов.
Глава Минобороны Эстонии Ханно Певкур заверил, что нет. Он подчеркнул, что военный персонал каждой страны-участницы Североатлантического альянса присутствует на Украине.
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