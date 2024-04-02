Мощь «Тора»: как работают зенитчики на угледарском направлении

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Расчеты ЗРК «Тор» уничтожают украинские БПЛА на угледарском направлении

Фото, видео: Минобороны РФ; 5-tv.ru

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Тема:
Спецоперация

Бойцы ежедневно уничтожают в небе вражеские беспилотники, обеспечивая тем самым защитный щит штурмовым подразделениям.

Активные бои идут на угледарском участке фронта, где российские подразделения выбивают противника с хорошо укрепленных позиций. Продвижение штурмовиков обеспечивают расчеты зенитно-ракетного комплекса «Тор». Именно они не дают вражеским дронам атаковать наших бойцов. Зачастую зенитчикам приходится противостоять настоящему рою из беспилотных аппаратов. Корреспондент «Известий» Кирилл Ольков с подробностями.

Восточный фланг угледарского фронта. Штурмовые группы теснят врага на подступах к осажденному гарнизону. Внезапная атака на вражеский «опорник». И сразу в укрытие.

Штурмовиков вычислили. Бойцы запрашивают поддержку у зенитчиков. В небе черное облако — последствия массированного ракетного удара по вражеским целям, которые разлетаются на куски.

Зенитно-ракетный комплекс «Тор» для пехоты как щит. Может работать по нескольким целям одновременно. Здесь это особенно важно. Вражеские беспилотники редко летают по одиночке. Обычно атакуют группами.

«Данный комплекс позволяет захватить до десяти целей. Поражение с интервалом в пять секунд», — говорит боец.

На радары «Тора» попадают не только беспилотники. Расчет ПВО точно так же успешно справляется с крылатыми ракетами Storm Shadow. «Тор» вообще способен нейтрализовать практически любую угрозу в небе. Сложнее распознать «обманки», которыми враг пытается запутать зенитчиков.

На счету зенитчиков пятой армии группировки «Восток» — десятки пораженных целей. Они прикрывают командные пункты и мирные города. И страхуют пехоту, которая ведет наступление, практически без оглядки на небо.

Тема:
Спецоперация
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