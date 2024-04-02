«Слишком общая»: Нарышкин о полученной от США информации про возможный теракт

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Евгения Романова
Евгения Романова 43 0

Нарышкин: ФСБ получала от США слишком общие данные о возможном теракте

«Слишком общая»: Нарышкин о полученной от США информации про возможный теракт

Фото: © РИА Новости / Евгений Биятов

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Тема:
Стрельба в Крокус Сити Холл

Еще в марте Вашингтон призывал американцев в России избегать мест массового скопления людей из-за готовящегося нападения.

Федеральная служба безопасности России получала от Соединенных Штатов определенную информацию о возможности теракта, но она была слишком общей. Об этом заявил директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин в беседе с журналистами на пресс-подходе в Москве.

«Федеральная служба безопасности получила определенно информацию со стороны спецслужб США о том, что такое, к сожалению, возможно. Но как наши российские коллеги говорили, информация слишком общей и не позволила до конца выявить тех, кто участвовал в этом страшном преступлении», — приводит его слова «Интерфакс».

Теракт в «Крокус Сити Холле»

Теракт в «Крокусе» произошел вечером 22 марта незадолго до концерта группы «Пикник». Боевики не только стреляли по невинным людям, но еще и устроили масштабный пожар, приведший к обрушению части конструкций.

По факту трагедии возбуждено уголовное дело по статье УК «Террористический акт». По последним данным, число погибших достигло 144 человек, еще несколько сотен пострадали.

Всего по делу о теракте были задержаны 12 человек, десять из них арестованы. Следственные мероприятия продолжаются.

Следует отметить, что еще в начале марта посольство США в Москве и диппредставительства других семи стран-союзников Штатов призвали находящихся в РФ граждан избегать мест массового скопления людей, ведь неуказанные экстремисты планируют нападения, в том числе на концерты. 5-tv.ru рассказывал, откуда Америка знала о грядущем теракте в «Крокусе».

На прошлой неделе глава ФСБ РФ Александр Бортников заявил, что допускает причастность Запада и Украины к теракту в «Крокусе». По его словам, устроившие нападение на концертный зал преследовали цель раскачать ситуацию в России. Причем этих злоумышленников, пытавшихся сбежать из РФ, на другой стороне встретили бы «как героев». Следственный комитет РФ намерен заняться расследованием терактов, организованных США против России.

Ранее 5-tv.ru писал, что Белый дом активизировал работу по искажению картины случившегося в «Крокусе». По его заданию США попытаются снять подозрения о причастности Киева к этому теракту.

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