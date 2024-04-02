Генерал НАТО назвал российские планирующие боеприпасы «Царь-бомбой» для ВСУ
Генерал НАТО Ходжес назвал планирующие боеприпасы «Царь-бомбой» для ВСУ
Фото: © РИА Новости
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По словам офицера, это оружие является серьезным вызовом для киевского режима.
Российские планирующие бомбы представляют огромную угрозу для Украины. Об этом заявил отставной генерал НАТО Бен Ходжес.
По мнению офицера, у России есть явное превосходство в дронах и радиоэлектронной борьбе, что для ВСУ является серьезным вызовом. А управляемые планирующие авиабомбы, которые российские войска применяют в зоне спецоперации на Украине, Ходжес называет просто — «Царь-бомбами».
«Существует серьезный вызов для Украины из-за превосходства России в дронах и радиоэлектронной борьбе. А эти „Царь-бомбы“ — я имею в виду, что они создадут проблемы. Конечно, они будут направлены против инфраструктуры и энергетических объектов», — сказал военный в интервью YouTube-каналу Silicon Curtain.
По словам обозревателя британского портала UnHerd Бетани Эллиота, украинская армия не выдерживает ударов таких бомб.
«Их трудно сбить, и они способны уничтожить не только ландшафт Украины, но и ее моральный дух», — указывает эксперт.
Россия продолжает специальную военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года. Стоит отметить, что армия РФ наносит удары исключительно по военным объектам Украины и связанным с ними объектам энергетической инфраструктуры.
В Кремле неоднократно отмечали, что ВС РФ не бьют по жилым домам и социальной инфраструктуре. Как пояснял президент РФ Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима.
Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что в США призвали НАТО разорвать отношения с Украиной.
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