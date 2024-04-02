По словам офицера, это оружие является серьезным вызовом для киевского режима.

Российские планирующие бомбы представляют огромную угрозу для Украины. Об этом заявил отставной генерал НАТО Бен Ходжес.

По мнению офицера, у России есть явное превосходство в дронах и радиоэлектронной борьбе, что для ВСУ является серьезным вызовом. А управляемые планирующие авиабомбы, которые российские войска применяют в зоне спецоперации на Украине, Ходжес называет просто — «Царь-бомбами».

«Существует серьезный вызов для Украины из-за превосходства России в дронах и радиоэлектронной борьбе. А эти „Царь-бомбы“ — я имею в виду, что они создадут проблемы. Конечно, они будут направлены против инфраструктуры и энергетических объектов», — сказал военный в интервью YouTube-каналу Silicon Curtain.

По словам обозревателя британского портала UnHerd Бетани Эллиота, украинская армия не выдерживает ударов таких бомб.

«Их трудно сбить, и они способны уничтожить не только ландшафт Украины, но и ее моральный дух», — указывает эксперт.

Россия продолжает специальную военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года. Стоит отметить, что армия РФ наносит удары исключительно по военным объектам Украины и связанным с ними объектам энергетической инфраструктуры.

В Кремле неоднократно отмечали, что ВС РФ не бьют по жилым домам и социальной инфраструктуре. Как пояснял президент РФ Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что в США призвали НАТО разорвать отношения с Украиной.