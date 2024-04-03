«Военный кризис»: решение российских генералов вызвало панику в ВСУ

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Руслан Велишов
Руслан Велишов 76 0

Politiсо: фронт ВСУ рухнет, как только РФ сосредоточит силы в одной точке

«Военный кризис»: решение российских генералов вызвало панику в ВСУ

Фото: www.globallookpress.com / Ashley Chan

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Тема:
Спецоперация

По мнению, иностранного издания, фронт может «обрушиться».

Фронт ВСУ обрушится, если российская армия нанесет сконцентрированную атаку в одном месте. Об этом рассказали высокопоставленные военные Украины изданию Politico.

«Офицеры сказали, что существует значительный риск обрушения фронта (ВСУ — Прим. ред.) на том участке, на котором российские генералы решат сконцентрировать усилия», — написали в статье.

Среди факторов, благодаря которым ВС РФ может прорвать оборону — это численное превосходство и массовое применение планирующих авиабомб.

Один из офицеров ВСУ подчеркнул, что Запад уже ничем не может помочь Украине.

«У нас военный кризис. Россия собирает ресурсы и будет готова к мощному удару в августе или даже раньше», — сказал другой высокопоставленный военный.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что генерал НАТО назвал российские планирующие боеприпасы «Царь-бомбой» для ВСУ.

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