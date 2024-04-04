«Вскоре придется»: в США назвали страны, которые готовят войска для отправки на Украину

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Екатерина Долганова
Екатерина Долганова 0

Консультант Госдепа Люттвак: страны НАТО готовят войска для отправки на Украину

«Вскоре придется»: в США назвали страны, которые готовят войска для отправки на Украину

Фото: www.globallookpress.com / Adrian Wyld

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Тема:
Спецоперация

Представители военного альянса не раз говорили о такой возможности. Неужели решение уже принято?

Великобритания, Франция и некоторые страны Северной Европы уже тайно готовятся к отправке своих войск на Украину. Об этом заявил военный эксперт и консультант госдепартамента США Эдвард Люттвак.

«Странам НАТО вскоре придется отправить солдат в Украину, иначе они смирятся с катастрофическим поражением. Британцы и французы вместе со странами Северной Европы уже тайно готовятся к отправке войск — как небольших элитных подразделений, так и материально-технического и вспомогательного персонала — которые могут оставаться вдали от линии фронта», — написал эксперт на портале UnHerd.

По его мнению, НАТО не обязательно стоит принимать непосредственное участие в боях, но можно взять на себя обучение боевиков ВСУ и ремонт техники.

Прежде Эммануэль Макрон неоднократно заявлял о возможности ввода войск НАТО на Украину. По словам директора Службы внешней разведки России Сергея Нарышкина, Франция действительно готовит целый контингент примерно в две тысячи человек для отправки для помощи ВСУ. А, как отметила официальный представитель МИД России Мария Захарова, командование французского иностранного легиона в начале марта утвердило состав батальонно-тактической группы, которая будет приведена в состояние полной боевой готовности в апреле этого года.

Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев также отмечает, что инструкторы НАТО уже готовят диверсантов для участия в операциях против России.

Россия продолжает специальную военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года. Решение было принято после того, как народ Луганской и Донецкой народных республик обратился к российскому лидеру с просьбой защитить их от неонацистского киевского режима.

Коллективный Запад во главе с США и Великобританией назвали СВО вторжением и развели полномасштабную информационную войну против России, одновременно поставляя Киеву вооружение для продолжения конфликта.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что в МИД РФ напомнили НАТО о последствиях угроз безопасности России.

Тема:
Спецоперация
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