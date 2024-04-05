Из-под земли достали: военные РФ обнаружили спрятанный танк «Азова»* за пять миллионов долларов

На Украине из-за скандально известной бронемашины было возбуждено уголовное дело.

Российские военные обнаружили и выкопали скандально известную бронемашину националистического батальона «Азов»*. Об этом сообщил представитель ремонтно-эвакуационного подразделения с позывным «Карат».

Танк, на разработку и создание которого, по данным украинских СМИ, было потрачено порядка пяти миллионов долларов, был обнаружен на освобожденной территории. По словам российского военнослужащего, место, где отступающие националисты прятали свою технику, показали местные жители.

«Наши ремонтно-эвакуационные подразделения прибыли к этому месту. И вот перед вами эта техника находится сейчас», — сказал «Карат» в беседе с РИА Новости.

Боец также отметил, что ничего выдающегося в «легендарном танке» на само деле нет.

«Попытались что-то создать, а может, даже и не пытались, специально выбили деньги на это. Сделали один экземпляр, совершенно никчемный. Так получилось, что отдали указание — концы в воду», — добавил военный.

«Азовец» — украинская гусеничная бронированная боевая машина на шасси основного боевого танка Т-64. Разработанная в 2015 году, она заявлялась как танк для ведения городских боев. Предполагалось, что «Азовец» будет оборудован передовыми приборами наблюдения, в том числе, в темное время суток, однако позже выяснилось, что там установлены обычные камеры от домофонов.

Украинские правоохранители завели уголовное дело по факту хищения средств, однако танк в какой-то момент «исчез».

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что доброволец из Якутии отразил четыре атаки и уничтожил 27 боевиков ВСУ.

* — признан террористической организацией и запрещен в России