Власти Норвегии допустили отправку войск на Украину: «Не должны исключать»

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Екатерина Долганова
Екатерина Долганова 47 0

В Норвегии допустили отправку войск на Украину в долгосрочной перспективе

Власти Норвегии допустили отправку войск на Украину: «Не должны исключать»

Фото: www.globallookpress.com / Klaus-Dietmar Gabbert

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Тема:
Спецоперация

Европейские политики все чаще затрагивают острый вопрос о непосредственном участии их армий в конфликте.

Власти Норвегии не исключают возможности отправки войск на Украину в долгосрочной перспективе. Об этом заявил глава МИД страны Эспен Барт Эйде.

«В очень долгосрочной перспективе, я не думаю, что мы должны в принципе что-то исключать. Но никакого желания быть непосредственной стороной в войне нет, потому что это может привести к мировой войне, которой мы видеть не хотим», — сказал дипломат в беседе с изданием «Европейская правда».

Также, по его словам, обсуждая отправку военного контингента НАТО на помощь ВСУ, западные политики не имеют в виду непосредственное участие в боях. Речь якобы идет о военных инструкторах и советниках.

Прежде президент Франции Эммануэль Макрон неоднократно заявлял о возможности ввода войск НАТО на Украину. По словам директора Службы внешней разведки России Сергея Нарышкина, Франция действительно готовит целый контингент примерно в две тысячи человек для отправки для помощи ВСУ. А, как отметила официальный представитель МИД России Мария Захарова, командование французского иностранного легиона в начале марта утвердило состав батальонно-тактической группы, которая будет приведена в состояние полной боевой готовности в апреле этого года.

Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев также отмечает, что инструкторы НАТО уже готовят диверсантов для участия в операциях против России.

Спецоперация России на Украине

Россия продолжает специальную военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года. Решение было принято после того, как народ Луганской и Донецкой народных республик обратился к российскому лидеру с просьбой защитить их от неонацистского киевского режима.

Коллективный Запад во главе с США и Великобританией назвали СВО вторжением и развели полномасштабную информационную войну против России, одновременно поставляя Киеву вооружение для продолжения конфликта.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что в США назвали страны, которые готовят войска для отправки на Украину.

Тема:
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