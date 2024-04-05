Российские военные освободили населенный пункт Водяное

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Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова 91 0

Бойцы продолжают продвижение на авдеевском направлении.

Фото, видео: www.globallookpress.com / Stringer; Минобороны РФ; 5-tv.ru

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Тема:
Спецоперация

Российские бойцы освободили населенный пункт Водяное, расположенный недалеко от Авдеевки. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

«На авдеевском направлении подразделения группировки войск „Центр“ освободили населенный пункт Водяное Донецкой Народной Республики и продолжили продвижение в глубину обороны противника, а также занятие более выгодных рубежей», — говорится в сводке о ходе спецоперации за неделю.

Кроме того, как отмечается, наши войска нанесли 39 групповых ударов высокоточным оружием по объектам энергетики Украины «в ответ на попытки киевского режима нанести ущерб объектам нефтегазовой отрасли и энергетики России». Целями также стали военные предприятия, средства противовоздушной обороны (ПВО) и пункты дислокации наемников и боевиков.

В Минобороны России подчеркнули, что цели ударов были достигнуты, объекты поражены.

Россия продолжает специальную военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года. Решение было принято после того, как народ Луганской и Донецкой народных республик обратился к российскому лидеру с просьбой защитить их от неонацистского киевского режима.

Коллективный Запад во главе с США и Великобританией назвали СВО вторжением и развели полномасштабную информационную войну против России, одновременно поставляя Киеву вооружение для продолжения конфликта.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что власти Норвегии не исключают возможности отправки войск на Украину в долгосрочной перспективе.

Тема:
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