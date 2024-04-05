В Севастополе объявили воздушную тревогу

Губернатор города также объяснил, что за дым наблюдали жители в районе Севастопольской бухты.

В Севастополе объявлена воздушная тревога, сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

«Внимание! Воздушная тревога», — написал он в своем Telegram-канале.

Развожаев также прокомментировал дым, который местные жители наблюдали в районе Севастопольской бухты.

«Это военные (ВС РФ. — Прим. ред.) используют табельные средства маскировки», — объяснил губернатор.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что более 50 беспилотников ВСУ уничтожили за ночь в регионах России.

Российские регионы регулярно подвергаются атакам с украинской стороны после начала спецоперации. ВСУ применяют не только беспилотники, но и обстреливают приграничные регионы ракетами.