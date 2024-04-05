В Севастополе объявили воздушную тревогу

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Виктория Алакоз
Виктория Алакоз Журналист 39 0

Глава Севастополя Развожаев сообщил о воздушной тревоге в городе

В Севастополе объявили воздушную тревогу

Фото: www.globallookpress.com / Elena Mayorova

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Тема:
Спецоперация Атака беспилотников на регионы России

Губернатор города также объяснил, что за дым наблюдали жители в районе Севастопольской бухты.

В Севастополе объявлена воздушная тревога, сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

«Внимание! Воздушная тревога», — написал он в своем Telegram-канале.

Развожаев также прокомментировал дым, который местные жители наблюдали в районе Севастопольской бухты.

«Это военные (ВС РФ. — Прим. ред.) используют табельные средства маскировки», — объяснил губернатор.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что более 50 беспилотников ВСУ уничтожили за ночь в регионах России.

Российские регионы регулярно подвергаются атакам с украинской стороны после начала спецоперации. ВСУ применяют не только беспилотники, но и обстреливают приграничные регионы ракетами.

Тема:
Спецоперация
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