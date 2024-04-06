Во Франции предрекли разрушение страны в случае столкновения с Россией

Политик Меланшон: столкновение с Россией может разрушить Францию
Фото: www.globallookpress.com / PsychoShadow
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Идеи Эммануэля Макрона не нашли поддержки даже в Пятой республике.
Франция может быть разрушена в случае прямого военного столкновения с Россией. Об этом заявил основатель партии «Непокорившаяся Франция» Жан-Люк Меланшон.
«Военная кампания с Россией может привести только к нашему полному уничтожению. Все союзники правительства отвергли заявление (президента Франции Эммануэля — Прим. ред.) Макрона о вводе войск в Украину», — написал политик в соцсети X.
Меланшон подчеркнул, что Пятой республике необходимо искать пути к мирному урегулированию конфликта на Украине.
Ранее 5-tv.ru писал, что Макрон не намерен обращаться к Соединенным Штатам за помощью в случае ответной реакции России на ввод войск на Украину. По данным WSJ, Белый дом был «обеспокоен тем, что Россия может атаковать любые французские войска» в случае их отправки на территорию Незалежной.
Это в итоге может привести к вовлечению в конфликт Франции и других стран Запада. Однако Макрон заявил союзникам, что при таком сценарии их вмешательства не потребуется.
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