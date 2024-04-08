Отбывающая срок экс-министр культуры Крыма попросилась в зону СВО

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Евгения Романова
Евгения Романова 71 0

ОНК: осужденная экс-министр культуры Крыма Новосельская хочет служить в зоне СВО

Отбывающая срок экс-министр культуры Крыма попросилась в зону СВО

Фото: Савостьянов Сергей / ТАСС

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Тема:
Спецоперация

Бывшая чиновница, осужденная за взятку, надеется, что обращение рассмотрят в ближайшее время.

Бывший министр культуры Крыма Вера (Арина) Новосельская, отбывающая срок за получение взятки, подала заявление на службу в зоне проведения спецоперации на Украине. Об этом сообщил член Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Арслан Хасавов.

«На днях с проверкой посетили СИЗО-6 в Москве, где в том числе поговорили с экс-министром культуры Крыма Верой (Ариной) Новосельской. Она нам рассказала, что подала заявление на службу на СВО», — приводит РИА Новости его слова.

Заявление было подано еще три месяца назад. Новосельская надеется, что ее обращение рассмотрят в ближайшее время.

Арина Новосельская в июле 2023 года была приговорена к десяти годам колонии общего режима по обвинению в получении взятки в особо крупном размере — 25 миллионов рублей. По данным следствия, еще в 2018-м женщина получила денежную сумму от бенефициара ООО «Меандр» за то, чтобы покровительствовать строительной компании, возводящей центр театрального искусства в Симферополе.

Задержана обвиняемая была еще в 2021 году в Крыму, после чего ее доставили в Москву и отправили в СИЗО. Свою вину по предъявленному обвинению Новосельская не признала. По решению суда, она должна выплатить штраф в размере пятикратной суммы взятки.

В прошлом году президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому осужденные могут быть освобождены досрочно при заключении контракта о службе в Вооруженных силах РФ. Такой возможностью не могут воспользоваться лица, совершившие тяжкие преступления в период введенного военного положения.

Ранее 5-tv.ru писал, что суд в Москве отправил под домашний арест сотрудников ФТС по делу о взятках. Мера пресечения будет действовать до 2 июня.

Тема:
Спецоперация
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