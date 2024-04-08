Военнослужащие в ответ на попытки ВСУ нанести ущерб российским объектам нефтегазовой отрасли наносят удары по предприятиям украинского ВПК.

Вооруженные силы России в результате удара оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер» уничтожили склад тяжелых БПЛА и цех по их производству в подконтрольном ВСУ городе Запорожье. Об этом сообщили в Минобороны России.

Отмечается, что военнослужащие в ответ на попытки Украины нанести ущерб объектам нефтегазовой отрасли и энергетики России наносят удары высокоточным оружием по предприятиям, цехам по производству вооружения и БПЛА, объектам энергетики, обеспечивающим ВПК Незалежной.

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили России войну.