США и их союзники активно продвигают свои поведенческие модели, стереотипы и мировоззренческие установки, подчеркнул секретарь Совбеза.

Украина является ярким примером цивилизационной деградации от идеологии, которую продвигает коллективный Запад. Такое заявление сделал секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.

Он подчеркнул, что Запад активно продвигает в медиа стереотипы, свои поведенческие модели, идеологии и мировоззренческие установки. Это ведет к размыванию традиционных форм социальной и духовной жизни, утрате самобытности и национального самосознания, характерных для тех или иных государств и народов.

«Это путь цивилизационной деградации. Наиболее яркий пример — Украина», — подчеркнул Патрушев.

Россия проводит специальную военную операцию, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. Решение связано с тем, что власти республик Донбасса — ДНР и ЛНР — обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима. Главными целями СВО являются демилитаризация и денацификация Украины.

«Мы зависимы»: мощь России растет, пока Запад ищет средства

Западные страны вместе с Незалежной решили, что миротворческая миссия России якобы является вторжением. Тогда они стали спонсировать Украину, тем самым продолжая конфликт на этой территории. Тем временем боевики киевского режима продолжают обстреливать жилые районы России.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что вступление Украины в НАТО приведет к войне между США и Россией. Американские политики всерьез обеспокоены возможностью отправки своих солдат на помощь ВСУ.