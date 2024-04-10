Подполье сообщило об ударе ВС РФ по энергетическим объектам в Николаеве

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Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова 21 0

При этом от Минобороны России официальной информации не поступало.

Подполье сообщило об ударе ВС РФ по энергетическим объектам в Николаеве

Фото: © РИА Новости / Павел Лисицын

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Тема:
Спецоперация

Бойцы Вооруженных сил России нанесли удар по объектам энергетики Николаева. Об этом сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

По его словам, удар был нанесен по подстанции, расположенной на востоке города.

«Вышли из строя трансформаторы и распределительные устройства. Наблюдаются перебои со светом», — добавил Лебедев.

В Минобороны России официально информацию не подтверждали. При этом ранее не раз отмечали, что удары наносятся исключительно по военным объектам Украины и инфраструктуре, непосредственно связанной с ними.

Россия продолжает специальную военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года. Решение было принято после того, как народ Луганской и Донецкой народных республик обратился к российскому лидеру с просьбой защитить их от неонацистского киевского режима.

Ранее 5-tv.ru сообщал со ссылкой на подполье, что Военно-космические силы России нанесли удары с применением авиационных бомб «ФАБ» по Харьковскому авиаремонтному заводу.

Тема:
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