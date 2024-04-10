В НАТО заявили о невыполнении Украиной условий для вступления в альянс

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Екатерина Долганова
Екатерина Долганова 33 0

Какие требования выдвинули западные «партнеры» киевскому режиму?

В НАТО заявили о невыполнении Украиной условий для вступления в альянс

Фото: Reuters / VALENTYN OGIRENKO

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Тема:
Спецоперация

Украина пока не может вступить в НАТО, так как не выполнила необходимые условия. Об этом на слушаниях в комитете по делам вооруженных сил палаты представителей США заявил главнокомандующий объединенными силами альянса в Европе генерал Кристофер Каволи.

«Политика НАТО, согласованная между 32 странами, заключается в том, что, когда придет время и все союзники согласятся, Украина станет членом альянса. Но эти два условия… пока не выполнены», — цитирует ТАСС заявление Каволи.

Также, по его словам, Незалежная близка к поражению в конфликте с Россией. Причиной такой ситуации главком НАТО в Европе считает перебои с поставками оружия киевскому режиму со стороны Запада.

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили России войну.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что в США назвали условие вступления в конфликт на Украине.

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