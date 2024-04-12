ВС РФ нанесли один массированный и 47 групповых ударов по объектам ВСУ

Об успехах армии за неделю в зоне спецоперации рассказали в Минобороны России.
Фото, видео: © РИА Новости / Виктор Толочко; Минобороны РФ;5-tv.ru
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Вооруженные силы России в течение недели нанесли один массированный и 47 групповых ударов по объектам боевиков армии Украины. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков, приводя данные из зоны спецоперации с 6 по 12 апреля.
Групповые удары, по словам представителя оборонного ведомства, наносились в ответ на попытки киевского режима нанести ущерб объектам нефтегазовой отрасли и энергетики России. В результате благодаря высокоточному оружию удалось нанесли поражение топливно-энергетическому и военно-промышленному комплексу Украины, а также пунктам дислокации боевиков и наемников.
«Все назначенные объекты поражены», — подчеркнул Конашенков.
Россия продолжает проведение специальной военной операции по защите Донбасса, главными целями которой являются демилитаризация и денацификация Украины. О начале СВО Владимир Путин сообщил 22 февраля 2024 года. Тогда власти ЛНР И ДНР обратились к Москве за помощью в противостоянии агрессии киевского режима.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что российская армия активно продвигается под Марьинкой в Донецкой Народной Республике, что открывает войскам оперативный простор сразу в нескольких направлениях.
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