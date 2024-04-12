ВС РФ нанесли один массированный и 47 групповых ударов по объектам ВСУ

|
Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова 77 0

Об успехах армии за неделю в зоне спецоперации рассказали в Минобороны России.

Фото, видео: © РИА Новости / Виктор Толочко; Минобороны РФ;5-tv.ru

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате

Тема:
Спецоперация

Вооруженные силы России в течение недели нанесли один массированный и 47 групповых ударов по объектам боевиков армии Украины. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков, приводя данные из зоны спецоперации с 6 по 12 апреля.

Групповые удары, по словам представителя оборонного ведомства, наносились в ответ на попытки киевского режима нанести ущерб объектам нефтегазовой отрасли и энергетики России. В результате благодаря высокоточному оружию удалось нанесли поражение топливно-энергетическому и военно-промышленному комплексу Украины, а также пунктам дислокации боевиков и наемников.

«Все назначенные объекты поражены», — подчеркнул Конашенков.

Россия продолжает проведение специальной военной операции по защите Донбасса, главными целями которой являются демилитаризация и денацификация Украины. О начале СВО Владимир Путин сообщил 22 февраля 2024 года. Тогда власти ЛНР И ДНР обратились к Москве за помощью в противостоянии агрессии киевского режима.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что российская армия активно продвигается под Марьинкой в Донецкой Народной Республике, что открывает войскам оперативный простор сразу в нескольких направлениях.

Тема:
Спецоперация
12 апр
«Должны понимать»: Лукашенко об ответе России на атаки дронов ВСУ
12 апр
«Если хотят»: Лукашенко назвал условия для переговоров по Украине
12 апр
«Много изменений»: могут ли Москва и Киев вернуться к стамбульскому мирному договору
12 апр
Любил играть с мясорубкой после садика. Как комплексы Зеленского из детства влияют на Украину
12 апр
Украинские СМИ заявили о взрывах в двух областях страны
12 апр
«Двигаться по нему»: Путин согласился с идеей Лукашенко о стамбульском договоре
12 апр
В ДНР сообщили о продвижении российской армии под Марьинкой
12 апр
Это предвестник: на Западе отреагировали на удары по энергетическим объектам на Украине
12 апр
Польша заявила о невозможности передать Украине системы ПВО Patriot
12 апр
Ульянов указал на нежелание Запада осудить атаки ВСУ на Запорожскую АЭС
+12° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 62%
93.72
0.50 100.68
-0.55
Водоворот событий: китайский гороскоп на неделю с 15 по 21 апреля

Последние новости

16:20
Бизнес-коуч Портнягин задержан в Ростове-на-Дону
16:14
«Йети — это я»: Павел Кашин рассказал, о чем его новый альбом
16:07
В Евросоюзе решили уголовно наказывать за обход санкций
16:01
«Днище полное»: жена Соболева отреагировала на фото мужа с Седоковой
15:43
В России проводят эксперимент по имитации долговременной экспедиции на Луну
15:38
ВС РФ нанесли один массированный и 47 групповых ударов по объектам ВСУ

Сейчас читают

«Привет, Федор!» — SHAMAN пригласил на концерт юного поклонника
«Женщины стали безликими»: Юлия Такшина рассказала о своем отношении к пластике
Боевики выбросили белый флаг после встречи с Т-80БВМ. Лучшее видео из зоны СВО за день
Любил играть с мясорубкой после садика. Как комплексы Зеленского из детства влияют на Украину

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака
5 знаков зодиака обретут любовь весной 2024 — гороскоп
Гадание на Таро на 2024 год для каждого знака зодиака: видео
Как сложилась судьба актеров из советских фильмов — сказок