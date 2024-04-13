«Уголовные преступления»: Сырский начал бороться с дезертирством в рядах ВСУ
РИА Новости: боевики ВСУ отказываются подчиняться приказам командования
Фото: Reuters / STRINGER
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Россия продолжает специальную военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины.
Украинские боевики отказываются исполнять приказы командования, вступают с руководством в конфликт, угрожают и занимаются дезертирством. Информация об этом изложена в приказе об укреплении дисциплины, подписанном главкомом ВСУ Александром Сырским, текст которого есть в распоряжении РИА Новости.
Среди нарушений, за которые боевики должны нести наказания, в том числе, прописаны самовольное оставление поля боя, сложение оружия, уклонение от службы через нанесение себе повреждений. Чтобы справиться с неподчинением, Сырский решил ввести уголовное наказание за вышеперечисленные правонарушения.
«Необходимо внедрить единую систему работы должностных лиц ВСУ, военнослужащих военной службы правопорядка в ВСУ совместно с представителями правоохранительных органов касаемо предотвращения совершения уголовных преступлений, их выявления и прекращения», — говорится в тексте приказа.
Также Сырский вводит профилактику нарушений от этапа мобилизации до непосредственного участия в боях.
Россия продолжает специальную военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года. Решение было принято после того, как народ Луганской и Донецкой народных республик обратился к российскому лидеру с просьбой защитить их от неонацистского киевского режима.
Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Зеленский заявил о дезертирстве одного из подразделений ВСУ.
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