«Уголовные преступления»: Сырский начал бороться с дезертирством в рядах ВСУ

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Екатерина Долганова
Екатерина Долганова 48 0

РИА Новости: боевики ВСУ отказываются подчиняться приказам командования

«Уголовные преступления»: Сырский начал бороться с дезертирством в рядах ВСУ

Фото: Reuters / STRINGER

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Тема:
Спецоперация

Россия продолжает специальную военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины.

Украинские боевики отказываются исполнять приказы командования, вступают с руководством в конфликт, угрожают и занимаются дезертирством. Информация об этом изложена в приказе об укреплении дисциплины, подписанном главкомом ВСУ Александром Сырским, текст которого есть в распоряжении РИА Новости.

Среди нарушений, за которые боевики должны нести наказания, в том числе, прописаны самовольное оставление поля боя, сложение оружия, уклонение от службы через нанесение себе повреждений. Чтобы справиться с неподчинением, Сырский решил ввести уголовное наказание за вышеперечисленные правонарушения.

«Необходимо внедрить единую систему работы должностных лиц ВСУ, военнослужащих военной службы правопорядка в ВСУ совместно с представителями правоохранительных органов касаемо предотвращения совершения уголовных преступлений, их выявления и прекращения», — говорится в тексте приказа.

Также Сырский вводит профилактику нарушений от этапа мобилизации до непосредственного участия в боях.

Россия продолжает специальную военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года. Решение было принято после того, как народ Луганской и Донецкой народных республик обратился к российскому лидеру с просьбой защитить их от неонацистского киевского режима.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Зеленский заявил о дезертирстве одного из подразделений ВСУ.

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