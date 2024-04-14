Число жертв атаки ВСУ на Токмак под Запорожьем возросло до 16

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Евгения Романова
Евгения Романова 32 0

Спасатели продолжают разбирать завалы и искать под ними людей. Сегодня уже достали четырех погибших, включая одного ребенка.

Число жертв атаки ВСУ на Токмак под Запорожьем возросло до 16

Фото: Александр Полегенько / ТАСС

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Тема:
Спецоперация

Число погибших в результате атаки армии Украины на город Токмак Запорожской области возросло до 16 человек. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Балицкий в Telegram-канале.

«Количество погибших в результате террористической атаки ВСУ на Токмак увеличилось до 16 человек. Четыре тела спасатели подняли из-под завалов, среди них один ребенок», — написал он.

Губернатор также добавил, что известно об одном погибшем в больнице. Из 20 пострадавших человек 12 остаются в тяжелом состоянии, они находятся в медучреждении. Еще восьмерых перевели на стационарное лечение. Кроме того, в городе продолжают разбирать завалы и искать под ними людей.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) ударили по жилому сектору Токмака в Запорожской области вечером 12 апреля. Сильнее всего пострадала одна из многоэтажек, практически разрушены несколько двухэтажных домов.

Родные погибших получат по одному миллиону рублей, тяжелораненые — по 750 тысяч, получившие ранения средней тяжести — по 500 тысяч, легкораненые и контуженные — по 250 тысяч. Также финансовую помощь выделят гражданам, утратившим жилье.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что ВСУ впервые применили для удара по Токмаку снаряды GLSDB. Они запускаются из систем HIMARS.

Тема:
Спецоперация
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