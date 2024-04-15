Армия киевского режима потеряла боевика еще в феврале, при бегстве из Авдеевки.

Снайпер 53-й отдельной механизированной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) Екатерина Шинкаренко с позывным «Виски» ликвидирована на востоке Незалежной. Об этом передает украинский «24 телеканал».

«Военнослужащая погибла 22 февраля 2024 года», — говорится в публикации.

Указывается, что «Виски» была ликвидирована при отходе армии Украины из Авдеевки на участке Ласточкино-Северное. Личность Шинкаренко установили только на прошлой неделе, 13 апреля.

Переход Авдеевки под контроль армии России

Авдеевка с 2014 года была одним из самых укрепленных форпостов украинских формирований. Отсюда ВСУ обстреливали жилые кварталы Донецка. О полном освобождении города сообщил 17 февраля глава Минобороны РФ Сергей Шойгу. Российский президент Владимир Путин заслушал первые доклады об успехах армии на авдеевском направлении в четыре часа утра того же дня. В Минобороны отмечали, что информация о продвижении российских войск не предавалась огласке до полного разгрома противника и взятия города под контроль.

При наступлении ВС РФ украинские боевики пустились в бегство из Авдеевки еще за сутки до соответствующего приказа главкома ВСУ Александра Сырского. Националисты бросили на полях сражений военную технику и боеприпасы. Наши бойцы нашли оставленное трофейное оружие западного производства в городе. Освобождение города позволило российским силам отодвинуть линию фронта от Донецка, тем самым существенно обезопасить его от атак со стороны

Ранее 5-tv.ru писал, что российский боец поразил танк Leopard 2 первым ударом. Солдата удивило, что немецкие машины так хорошо горят.