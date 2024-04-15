«Головная боль и ухудшение самочувствия»: чего ждать от магнитных бурь в апреле

Российские ученые подтвердили прямое воздействие геомагнитных бурь на систему кровообращения.

Через неделю метеочувствительные люди смогут ощутить влияние со стороны магнитного поля Земли. Когда ожидается повышенная солнечная активность и как подготовиться к ней рассказал URA.RU.

Магнитная буря силой в три балла ожидается 22 апреля. Спад солнечной активности произойдет в 24 — 25 числах. Подобное явление уже наблюдалось в апреле 1-2 и 9-10 числах. Сила магнитной бури была оценена в два и три балла соответственно.

Какое влияние оказывают магнитные бури на метеозависимых людей

Подобная солнечная активность оказывает негативное влияние на метеозависимых людей и пациентов с проблемами сердечно-сосудистой системы. Как правило, в период магнитных бурь у таких людей часто наблюдается ухудшение самочувствия.

Это выражается в следующих симптомах: головные боли, бессонница, общая слабость, изменение показателей артериального давления, частая перемена настроения и повышенная возбудимость.

На подобные сигналы организма стоит обращать повышенное внимание и, в случае необходимости, обратиться за помощью в медицинское учреждение.

Головная боль во время магнитных бурь

Головные боли являются наиболее частым проявлением повышенной солнечной активности. Результатом их влияния на организм может стать бессонница, плохое настроение и ряд других неприятных симптомов.

Для облегчение своего состояния рекомендуется проводить больше времени на воздухе и следить за режимом сна. При необходимости можно выпить обезболивающее.

Релаксирующие ванны с добавлением эфирных масел и соли также являются эффективным способом борьбы с недугом. Такая процедура позволяет не только расслабиться, но и укрепить иммунитет и снять напряжение.

Если головные боли являются частым симптомом во время магнитных бурь, то стоит обратиться за консультацией к специалисту, чтобы выяснить причины и назначить необходимое лечение. До этого момента важно свести нагрузки к минимуму, следить за режимом сна и питания, а также воздержаться от усердных тренировок и повышенной физической активности.

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