Суд утвердил приговор восьми калининградцам за дезертирство из зоны спецоперации

Соответствующие жалобы на решение инстанции были отклонены.
Фото: www.globallookpress.com / Pogiba Alexandra
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Восемь жителей Калининградской области пытались обжаловать приговоры сроком от шести до семи лет за дезертирство из зоны спецоперации на Украине, однако суд им отказал. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Второй Западный окружной военный суд, который утвердил решение.
«Суд отклонил апелляционные жалобы защиты», — говорится в сообщении.
Согласно материалам уголовных дел, восемь граждан России были призваны в рамках частичной мобилизации в сентябре 2022 года. Обучение мужчины проходили в Калининградской области, после чего их часть была передислоцирована в зону спецоперации на Украине, где они продолжили боевое слаживание. Кроме того, калининградцы получали все положенные им выплаты.
После сообщения от командования о том, что военные отправляются в зону спецоперации, восемь калининградцев решили самовольно оставить часть на следующий же день. До дома они не доехали и сдались правоохранителям в Подмосковье.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что добровольцам в составе Росгвардии положены такие же льготы и меры поддержки, как бойцам добровольческим формированиям в Минобороны России. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин.
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