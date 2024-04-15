Суд утвердил приговор восьми калининградцам за дезертирство из зоны спецоперации

|
Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова 63 0

Соответствующие жалобы на решение инстанции были отклонены.

Суд утвердил приговор восьми калининградцам за дезертирство из зоны спецоперации

Фото: www.globallookpress.com / Pogiba Alexandra

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате

Тема:
Спецоперация

Восемь жителей Калининградской области пытались обжаловать приговоры сроком от шести до семи лет за дезертирство из зоны спецоперации на Украине, однако суд им отказал. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Второй Западный окружной военный суд, который утвердил решение.

«Суд отклонил апелляционные жалобы защиты», — говорится в сообщении.

Согласно материалам уголовных дел, восемь граждан России были призваны в рамках частичной мобилизации в сентябре 2022 года. Обучение мужчины проходили в Калининградской области, после чего их часть была передислоцирована в зону спецоперации на Украине, где они продолжили боевое слаживание. Кроме того, калининградцы получали все положенные им выплаты.

После сообщения от командования о том, что военные отправляются в зону спецоперации, восемь калининградцев решили самовольно оставить часть на следующий же день. До дома они не доехали и сдались правоохранителям в Подмосковье.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что добровольцам в составе Росгвардии положены такие же льготы и меры поддержки, как бойцам добровольческим формированиям в Минобороны России. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

Тема:
Спецоперация
15 апр
ВС РФ уничтожили командно-наблюдательный пункт ВСУ в зоне спецоперации
15 апр
Власти Бердянска сообщили о попытке ВСУ атаковать город западными ракетами
15 апр
Украинские СМИ сообщили о ликвидации женщины-снайпера ВСУ с позывным «Виски»
15 апр
Рогов сообщил о передаче ВСУ новой партии французских гаубиц Caesar
15 апр
На Украине сообщили о взрывах в подконтрольном ВСУ Херсоне
15 апр
Подполье заявило об ударе по расположению французских наемников ВСУ в Славянске
15 апр
Средства ПВО перехватили украинский дрон над Краснодарским краем
15 апр
Российские Су-34 уничтожили командный пункт ВСУ при помощи корректируемых бомб
15 апр
«Разорвать связь»: в США назвали способ завершения конфликта на Украине
15 апр
Удары пушек «Гиацинт»: лучшее видео из зоны СВО за день
+8° Атмосферное давление 747 мм рт. ст.
Относительная влажность 57%
93.44
-0.28 99.73
-0.95
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 15 апреля, для всех знаков зодиака

Последние новости

14:34
Нейросети и обучение: в России прошел первый кейс-чемпионат Deadline
14:27
Депутаты в Грузии подрались при обсуждении закона об иноагентах: «По носу всем»
14:22
«Головная боль и ухудшение самочувствия»: чего ждать от магнитных бурь в апреле
14:06
Кремль отреагировал на запрет Запада на импорт металлов из РФ: «Обоюдное оружие»
13:55
ВС РФ уничтожили командно-наблюдательный пункт ВСУ в зоне спецоперации
13:50
«Различие четкое»: Макрон о подходах к командам из России и Израиля на Олимпиаде

Сейчас читают

На Украине «людоловы» массово охотятся на мужчин призывного возраста
«Мечтал о семье»: сын Михаила Круга потерпел очередную неудачу в личной жизни
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 15 апреля, для всех знаков зодиака
«Привет, Федор!» — SHAMAN пригласил на концерт юного поклонника

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака
5 знаков зодиака обретут любовь весной 2024 — гороскоп
Гадание на Таро на 2024 год для каждого знака зодиака: видео
Как сложилась судьба актеров из советских фильмов — сказок