«Добивает украинцев»: Захарова о решении Зеленского ужесточить мобилизацию на Украине

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Екатерина Долганова
Екатерина Долганова Эксклюзив 35 0

Зеленский подписал скандальный закон об ужесточении мобилизации

«Добивает украинцев»: Захарова о решении Зеленского ужесточить мобилизацию на Украине

Фото: www.globallookpress.com / Serhiihudak

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Тема:
Спецоперация

Указ лидера киевского режима ступает в силу через месяц после официальной публикации.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон об ужесточении мобилизации. Об этом говорится на сайте Верховной рады.

Согласно новому закону, под мобилизацию подпадают жители Незалежной в возрасте от 25 лет. Также отныне украинцы, имеющие в собственности более одного автомобиля, могут лишиться имущества в рамках «мобилизации транспортных средств». А за неявку в военкомат по повестке гражданам Украины грозит уголовная ответственность.

Кроме того, теперь все военнообязанные Незалежной должны обновить свои данные в военкомате при личном присутствии или путем электронной регистрации в течение ближайших двух месяцев. В противном случае им грозит штраф и лишение водительских прав.

Военный билет потенциальные призывники в возрасте от 18 до 60 лет должны носить всегда при себе и предъявлять его по первому требованию. А нарушители, находящиеся в других странах, не смогут получить консульские услуги, например, оформить загранпаспорт.

Все мужчины, получившие отсрочку от военной службы по инвалидности II и III групп после начала российской спецоперации, должны пройти повторную комиссию.

Сроки демобилизации в документе не прописаны.

Закон вступает в силу через месяц после подписания и официальной публикации.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова уже прокомментировала подписанный указ Зеленского, который направлен против граждан Украины.

«Добивает украинцев», — сказала Захарова в комментарии для 5-tv.ru.

Всеобщая мобилизация на Украине действует с февраля 2022 года. За это время не раз наблюдались случаи, когда мужчин насильно забирают в ряды армии прямо с улиц городов и из собственных квартир. Киевские власти делают все, чтобы было меньше уклонистов — сократили список медицинских противопоказаний, допустили к призыву студентов и женщин-медиков.

В феврале 2024 года на Украине уже ужесточали мобилизацию.

Россия тем временем продолжает специальную военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года. Решение было принято после того, как народ Луганской и Донецкой народных республик обратился к российскому лидеру с просьбой защитить их от неонацистского киевского режима.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что молодые украинцы начали тратить деньги на взятки для военкоматов вместо клубов.

Тема:
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