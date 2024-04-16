Ливни парализовали работу международного аэропорта Дубая

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Екатерина Долганова
Екатерина Долганова 18 0

Непогода обрушилась на город в ОАЭ 16 апреля.

Фото, видео: Reuters / Abdel Hadi Ramahi; 5-tv.ru

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Тема:
Погода

Международный аэропорт Дубая отменил порядка 45 рейсов из-за ливней. Соответствующая информация появилась на сайте воздушной гавани.

Ограничения начали действовать утром 16 апреля. По данным администрации аэропорта, помимо 45 рейсов, еще три было решено перенаправить в соседние города.

«Аэропорт усердно работает со своими группами реагирования и сервисными партнерами, чтобы восстановить нормальную работу и свести к минимуму неудобства для наших клиентов», — говорится в сообщении аэропорта.

Согласно прогнозам, такая ситуация сохранится до утра 17 апреля, а погодные условия по-прежнему могут вызывать перебои в работе.

Сильные дожди в Дубае привели к тому, что в городе отменили футбольные матчи, там оказались подтоплены некоторые станции метро, затруднено движение транспорта. Национальное управление по чрезвычайным ситуациям Объединенных Арабских Эмиратов призвало жителей Дубая оставаться дома.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что жителей тюменского города Ишим призвали эвакуироваться из-за паводка.

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🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 16 апреля, для всех знаков зодиака

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