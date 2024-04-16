Ливни парализовали работу международного аэропорта Дубая
Непогода обрушилась на город в ОАЭ 16 апреля.
Фото, видео: Reuters / Abdel Hadi Ramahi; 5-tv.ru
Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате
Международный аэропорт Дубая отменил порядка 45 рейсов из-за ливней. Соответствующая информация появилась на сайте воздушной гавани.
Ограничения начали действовать утром 16 апреля. По данным администрации аэропорта, помимо 45 рейсов, еще три было решено перенаправить в соседние города.
«Аэропорт усердно работает со своими группами реагирования и сервисными партнерами, чтобы восстановить нормальную работу и свести к минимуму неудобства для наших клиентов», — говорится в сообщении аэропорта.
Согласно прогнозам, такая ситуация сохранится до утра 17 апреля, а погодные условия по-прежнему могут вызывать перебои в работе.
Сильные дожди в Дубае привели к тому, что в городе отменили футбольные матчи, там оказались подтоплены некоторые станции метро, затруднено движение транспорта. Национальное управление по чрезвычайным ситуациям Объединенных Арабских Эмиратов призвало жителей Дубая оставаться дома.
Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что жителей тюменского города Ишим призвали эвакуироваться из-за паводка.
- 16 апр
- Это уже реальность: к чему человечеству предстоит готовиться из-за изменения климата
- 15 апр
- Непогода в Москве: в конце недели в столице может пойти мокрый снег
- 15 апр
- «Головная боль и ухудшение самочувствия»: чего ждать от магнитных бурь в апреле
- 9 апр
- Москвичей призвали не выходить из дома без крайней необходимости из-за непогоды
- 9 апр
- Шторм Кейтлин надвигается: Европу накрыла аномальная жара
- 9 апр
- В ожидании грозы: городские службы готовы встретить непогоду в Москве
- 7 апр
- Долгожданная весна: синоптик рассказала о погоде на следующей неделе
- 6 апр
- Большая вода: как выглядят улицы Орска после прорыва дамбы
- 5 апр
- Глава Оренбурга сообщил о 333 подтопленных домовладениях в городе
- 5 апр
- Режим ЧС ввели в Оренбургской и Самарской областях из-за паводков
Читайте также
66%
0.48 99.93
0.14
Нашли ошибку?