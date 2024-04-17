«Нужно опробовать»: Шойгу осмотрел боевых роботов и поручил их отправить на СВО

|
Евгения Романова
Евгения Романова 36 0

Шойгу представили перспективные образцы российской военной техники

Фото, видео: Минобороны РФ; 5-tv.ru

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате

Тема:
Спецоперация

Генерал осмотрел более 30 перспективных образцов вооружений, в их числе — медицинский роботехнический комплекс.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу заслушал доклады заместителей ведомства и руководителей центральных органов военного управления о новых научно-технических разработках в системе материально-технического обеспечения ВС России. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

Шойгу проверил выполнение указаний по разработке роботизированных комплексов, систем перспективного вооружения и обеспечения бойцов с учетом опыта проведения СВО. Так генералу представили свыше 30 перспективных образцов вооружения и военной техники от 19 предприятий промышленности, включая многоцелевые роботизированные транспортные средства.

Читайте также

«Иван Папанин»: в чем уникальность первого боевого ледокола

Был в том числе представлен перспективный наземный медицинский робототехнический комплекс. Шойгу заявил, что он востребован для решения задач в зоне СВО. Разработчики должны направить усилия на его доработку, оптимизацию и постановку в серийное производство. Эту машину в ближайшие дни отправят в группировку.

«Надо сегодня обеспечить эвакуацию раненых с переднего края. Сделать это максимально безопасно, максимально быстро. Нужно ее на фронте пробовать и в серию запускать немедленно», — добавил министр.

Кроме того, Шойгу потребовал увеличить выпуск и поставку бойцам робототехнических транспортных платформ для подвоза материальных средств. До конца мая для отправки на фронт будут произведены первые 30 образцов.

Россия проводит специальную военную операцию, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. Решение связано с тем, что власти республик Донбасса — ДНР и ЛНР — обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима. Главными целями СВО являются демилитаризация и денацификация Украины.

Западные страны вместе с Незалежной решили, что миротворческая миссия России якобы является вторжением. Тогда они стали спонсировать Украину, тем самым продолжая конфликт на этой территории. Тем временем боевики киевского режима продолжают обстреливать жилые районы России.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в России стартовало массовое производство ФАБ-3000. К их изготовлению приступили предприятия оборонной промышленности в Нижнем Новгороде.

Тема:
Спецоперация
17 апр
На Украине сообщили о мощных взрывах в Чернигове
17 апр
Боевики ВСУ попытались атаковать Мордовию при помощи беспилотника
17 апр
«Подняли ручки и сдались»: снайперская группа взяла в плен четверых боевиков ВСУ
17 апр
В Воронежской области затонула машина с бойцами СВО из Чувашии
17 апр
BTS к ним не поедут: Украина ищет наемников в Южной Корее
17 апр
Reuters: в случае конфискации российских активов Украина не получит всю сумму сразу
17 апр
Артиллерийский огонь! Лучшее видео из зоны СВО за день
17 апр
«Отчаянный жест»: поможет ли Украине закон об ужесточении мобилизации
17 апр
Знают, но молчат: почему в ООН не могут назвать ответственных за обстрелы ЗАЭС
16 апр
Остались без родителей: что будет с детьми Блиновской после ухода ее мужа на СВО
+9° Атмосферное давление 749 мм рт. ст.
Относительная влажность 57%
94.07
0.48 99.93
0.14
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 17 апреля, для всех знаков зодиака

Последние новости

10:45
Не все так просто: почему Конгресс хочет поддержать раздельные пакеты помощи Украине и Израилю
10:43
На Украине сообщили о мощных взрывах в Чернигове
10:42
«Есть сообщения»: примет ли Россия участие в праздновании юбилея высадки союзников в Нормандии
10:39
Суд рассмотрит дело журналистки Бабаевой по статье о причинении смерти по неосторожности
10:29
Самовольное спасение: жители поселка под Оренбургом сами построили дамбу
10:13
«Нужно опробовать»: Шойгу осмотрел боевых роботов и поручил их отправить на СВО

Сейчас читают

Батенька, да вы смертельно больны: людям начали поступать звонки от черных врачей
«Сто лет тому вперед» в кино: новая «Гостья из будущего» сорвет джекпот?
Еда для хорошего секса: какие продукты способны повысить либидо
«Привет, Федор!» — SHAMAN пригласил на концерт юного поклонника

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака
5 знаков зодиака обретут любовь весной 2024 — гороскоп
Гадание на Таро на 2024 год для каждого знака зодиака: видео
Как сложилась судьба актеров из советских фильмов — сказок