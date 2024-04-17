«Зеленский просил»: страны НАТО проведут заседание по ситуации на Украине

|
Екатерина Долганова
Екатерина Долганова 31 0

Столтенберг: Зеленский запросил заседание Совета Украина — НАТО на 19 апреля

«Зеленский просил»: страны НАТО проведут заседание по ситуации на Украине

Фото: www.globallookpress.com / Sascha Steinach via www.imago-im

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате

Тема:
Спецоперация

Какие именно вопросы намерены обсудить западные политики?

Заседание Совета НАТО — Украина, о котором просил лидер киевского режима Владимир Зеленский, состоится в пятницу, 19 апреля. Об этом сообщил генсек НАТО Йенс Столтеберг.

«Президент Зеленский попросил провести заседание Совета Украина — НАТО», — отметил политик.

По его словам, глава киевского режима планирует принять личное участие на встрече, где ожидается обсуждение новой помощи Украине, а именно — поставок систем противовоздушной обороны (ПВО), о которых политики Незалежной умоляют последнее время страны Запада.

Столтеберг предварительно заверил, что у стран альянса есть достаточное количество систем, которые необходимы Украине.

Россия продолжает специальную военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года. Решение было принято после того, как народ Луганской и Донецкой народных республик обратился к российскому лидеру с просьбой защитить их от неонацистского киевского режима.

Запад и Европейский союз усилили антироссийские санкции, одновременно поставляя Киеву вооружение для продолжения конфликта. Однако последнее время ВСУ заявляют о нехватке снарядов из-за того, что их «партнеры» не могут согласовать очередную партию помощи, как в Европе, так и в США.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, на что Зеленский готов пойти ради внимания мира к Украине.

Тема:
Спецоперация
17 апр
«Фронт усугубляется»: на Западе спрогнозировали ход боевых действий на Украине
17 апр
Российские войска уничтожили склады с боеприпасами ВСУ и РДК*
17 апр
ВСУ пытались атаковать Брянскую область метеозондами
17 апр
На Украине сообщили о мощных взрывах в Чернигове
17 апр
«Нужно опробовать»: Шойгу осмотрел боевых роботов и поручил их отправить на СВО
17 апр
Боевики ВСУ попытались атаковать Мордовию при помощи беспилотника
17 апр
«Подняли ручки и сдались»: снайперская группа взяла в плен четверых боевиков ВСУ
17 апр
В Воронежской области затонула машина с бойцами СВО из Чувашии
17 апр
BTS к ним не поедут: Украина ищет наемников в Южной Корее
17 апр
Reuters: в случае конфискации российских активов Украина не получит всю сумму сразу
+9° Атмосферное давление 749 мм рт. ст.
Относительная влажность 76%
94.07
0.48 99.93
0.14
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 17 апреля, для всех знаков зодиака

Последние новости

18:27
«Содержит дневную норму витаминов С и К»: какой овощ самый полезный
18:11
Уровень воды в реке Тобол под Курганом продолжает расти с огромной скоростью
17:55
«Очень слаб»: сын Юрия Куклачева прокомментировал состояние отца
17:40
«Зеленский просил»: страны НАТО проведут заседание по ситуации на Украине
17:33
Послеродовая депрессия матери и одиночество: что разрушает психику детей
17:32
«Вода уходит»: как будет проходить оценка ущерба в пострадавших от паводков регионах

Сейчас читают

Это вам не это: почему для Запада Израиль важнее, чем Украина
Модельный бизнес и криминал: как сложилась жизнь клубной звезды Маши Малиновской
«Привет, Федор!» — SHAMAN пригласил на концерт юного поклонника
Захарова: Британия впервые за шесть лет ответила России на запрос по Скрипалям

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака
5 знаков зодиака обретут любовь весной 2024 — гороскоп
Гадание на Таро на 2024 год для каждого знака зодиака: видео
Как сложилась судьба актеров из советских фильмов — сказок