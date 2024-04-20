«Планируют удары»: как Запад помогает Украине атаковать территорию России

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Екатерина Долганова
Екатерина Долганова 41 0

Депутат Ивлев: удары ВСУ по России планируют в НАТО под руководством США

«Планируют удары»: как Запад помогает Украине атаковать территорию России

Фото: www.globallookpress.com / Soeren Stache

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Тема:
Спецоперация

И кто именно руководит боевиками киевского режима?

Удары украинских боевиков по территории России планируются в НАТО под непосредственным руководством властей США. С таким заявлением выступил депутат Госдумы от Крыма, генерал-майор запаса Леонид Ивлев.

«Столтенберг признал, что киевский режим имеет законное право бить по целям на территории России, потому что НАТО под руководством США как раз и планирует эти удары», — передает РИА Новости мнение Ивлева.

Таким образом политик прокомментировал слова генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга, который назвал удары ВСУ по военным целям в России легитимными.

Ивлев подчеркнул, что именно генералы альянса проводят командно-штабные игры на картах приграничных регионов РФ и дают рекомендации ВСУ. А в Германии инструкторы НАТО обучают украинских летчиков, танкистов и специалистов противовоздушной обороны (ПВО).

«Фактически Столтенберг, закрыв глаза, дал „зеленый свет“ ВСУ на продолжение таких террористических атак», — отметил депутат.

Спецоперация России на Украине

Россия продолжает специальную военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года. Решение было принято после того, как народ Луганской и Донецкой народных республик обратился к российскому лидеру с просьбой защитить их от неонацистского киевского режима.

Коллективный Запад во главе с США и Великобританией назвали СВО вторжением и развели полномасштабную информационную войну против России, оказывая всевозможное давление на государственные и независимые СМИ разных стран в попытке скрыть истинные причины, побудившие РФ начать спецоперацию.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Зеленский озвучил пять претензий Киева к НАТО.

Тема:
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