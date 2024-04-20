«Не на 360»: стали известны главные уязвимости американских ЗРК Patriot

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Евгения Алешина
Евгения Алешина 39 0

Военный эксперт Дандыкин: ЗРК Patriot не могут вести огонь на 360 градусов

«Не на 360»: стали известны главные уязвимости американских ЗРК Patriot

Фото: www.globallookpress.com / Christophe Gateau

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Тема:
Спецоперация

Эти комплексы у США активно выпрашивает Украина.

Главными недостатками поставляемых Украине американских ЗРК Patriot являются их плохая маневренность и ограниченные углы поворота пусковых установок. Об этом NEWS.ru заявил военный эксперт Василий Дандыкин.

При этом, отмечает он, в случае размещения их недалеко от линии боевого соприкосновения, а не только в Киеве, они станут еще более уязвимыми. Это обусловлено тем, что в составе батареи есть множество машин, кроме самой пусковой установки.

«Patriot работает по секторам, а не на 360 градусов, как наши С-300 или С-400», — также отмечает Дандыкин.

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили России войну.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что в МИД Украины попросили у Запада системы Patriot в аренду. Зарубежные «друзья» пока не готовы передать ВСУ системы ПВО, отметил глава ведомства Дмитрий Кулеба, но переговоры активно ведутся.

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