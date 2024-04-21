«Был верующим человеком»: друг Еремина назвал невосполнимой потерей гибель военкора

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Евгения Романова
Евгения Романова Эксклюзив 2 649

Друг Еремина из Сирии Осман назвал погибшего военкора сильно верующим человеком

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Эдуард Корниенко; 5-tv.ru

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Тема:
Погиб военкор Семен Еремин в зоне СВО Спецоперация

Рискуя своей жизнью, журналист всегда старался представить обществу самую достоверную информацию.

Погибший в зоне спецоперации военкор «Известий» Семен Еремин был сильно верующим человеком. Об этом рассказал 5-tv.ru его друг из Сирии Сомар Осман.

«Он был сильно верующим человеком. Находясь в Сирии, я сам лично его водил по разным храмам, в том числе в храм Святого Георгия в пригороде Хомса. Он очень захотел зажечь свечу в храме, и ему это удалось», — сказал он.

Осман добавил, что Еремин освещал важнейшие события в опасных регионах. Рискуя своей жизнью, он старался представить обществу самую достоверную информацию.

«Это невосполнимая потеря для все нас», — добавил Осман.

Он выразил искренние соболезнования в связи с утратой родственникам и близким Еремена.

О гибели журналиста стало известно в пятницу, 19 апреля. Ему было 42 года. Он погиб во время съемок репортажа в результате атаки FPV-дрона — после сброса с беспилотника военкор получил ранения, от которых впоследствии скончался.

В СК России сообщили, что Семен Еремин погиб в результате прицельной атаки ВСУ. Ведомство установит всех причастных к гибели Еремина.

Ранее 5-tv.ru писал, что артиллеристы ударили по позициям ВСУ снарядами с надписью «за Семена Еремина». Данные объективного контроля показали, что объект врага, по которому наносился удар, был уничтожен.

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